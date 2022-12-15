Galatasaray'dan Antalya'da sürpriz transfer görüşmesi!

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.Ara transfer döneminde kritik takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, sezon sonu için de önemli girişimlerde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bir süredir Toulouse'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i takip ettiği öğrenildi. Galatasaraylı yetkililer, Hollandalı futbolcunun maçlarını canlı olarak izletiyor. Hem scout ekibinden hem de teknik heyetten tam not alan Boomen ile yarın akşam oynanacak Toulouse maçı öncesinde bir transfer görüşmesi planlanıyor.Ajax altyapısından yetişen 1.88'lik orta saha; Eindhoven, Heerenveen, Willem II maceralarının ardından Eindhoven'a döndü. Burada geçirdiği 2 yılın ardından 325 bin Euro bonservisle De Graafschap'ın yolunu tutan Hollandalı orta saha, 2020'de rotayı Ligue 1'e çevirdi. 350 bin Euro bonservisle geldiği Toulouse'ta 96 maça çıkan van den Boomen, 18 gol atarken 36 da asist yaptı.Bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol, 4 asistle skora katkı sağlayan 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Takım kaptanları arasında yer alan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.