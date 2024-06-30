Galatasaray'dan Almanya'da dev zirve: Leon Goretzka

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Almanya'da dev zirve: Leon Goretzka
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30 Haziran 2024 10:09
Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek adına gözünü karartan Galatasaray, Leon Goretzka konusunda artık somut adımlar atmaya başladı.

ALMANYA'DA DEV ZİRVE

Bu transfer operasyonlarını üstlenen İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Almanya'da Bayern Münih kulüp yetkilileri ile ikinci bir toplantı yapacak. Leon Goretzka'nın menajeri ile kurulan temas olumlu yönde ilerliyor.



SATIŞ LİSTESİNDE YER ALIYOR

2026 yılına kadar sözleşmesi olan Alman yıldız, kadroda büyük bir revizyona gitmeyi düşünen Bayern Münih'te satış listesinde yer alıyor.

Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maça çıktı. Alman yıldız, 6 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.



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