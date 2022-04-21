Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme

BİR ADIM GERİDEN

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:



🌟 🌟 🌟 🌟 Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz. 😉 pic.twitter.com/TaFOMp7dqx



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 21, 2022

Galatasaray'dan, Ali Koç'un açıklamalarının ardından bir paylaşım geldi.Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, 4 yıldıza vurgu yapılırken, müze ve stadyum görselleri kullanılarak,ifadeleri kullanıldıFair Play Şeref Ödül töreninde açıklama yapan Ali Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu." dedi.