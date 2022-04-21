Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme

Galatasaray'dan, Ali Koç'un açıklamalarının ardından bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, 4 yıldıza vurgu yapılırken, müze ve stadyum görselleri kullanılarak, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı
BİR ADIM GERİDEN
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fair Play Şeref Ödül töreninde açıklama yapan Ali Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu." dedi.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, 4 yıldıza vurgu yapılırken, müze ve stadyum görselleri kullanılarak, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı
BİR ADIM GERİDEN
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fair Play Şeref Ödül töreninde açıklama yapan Ali Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu." dedi.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:
🌟 🌟 🌟 🌟 Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz. 😉 pic.twitter.com/TaFOMp7dqx
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 21, 2022