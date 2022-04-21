Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme

Galatasaray, Ali Koç'un 28 şampiyonluk ile ilgili açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme
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21 Nisan 2022 20:18
Galatasaray'dan, Ali Koç'un açıklamalarının ardından bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, 4 yıldıza vurgu yapılırken, müze ve stadyum görselleri kullanılarak, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı

BİR ADIM GERİDEN
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fair Play Şeref Ödül töreninde açıklama yapan Ali Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu." dedi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:


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