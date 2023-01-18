Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar son 16 turunda Francesco Farioli'nin Alanyaspor'unu da geçmeyi başardı.İki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Bu sonuçla Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.