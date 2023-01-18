Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar son 16 turunda Francesco Farioli'nin Alanyaspor'unu da geçmeyi başardı.
İLK KEZ GEÇTİ
İki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Bu sonuçla Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.
İLK KEZ GEÇTİ
İki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Bu sonuçla Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.