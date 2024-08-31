Galatasaray'dan Adrien Rabiot'a teklif!

Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasının ardından Galatasaray, fırsat kovalamaya başladı.
Alınan olumsuz sonuçlar sonrası yönetim ve taraftarın arasındaki bağ oldukça zedelenmişti. Galatasaray yönetimi, taraftarlarına önemli bir yıldız transferiyle kendini affettirmek için harekete geçti.
GALATASARAY'DAN TEKLİF!
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Adrien Rabiot için teklif yaptı.
Sarı kırmızılı takımın, oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği ifade edildi.
Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 27 yaşındaki yıldız, İtalyan devinde 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
Alınan olumsuz sonuçlar sonrası yönetim ve taraftarın arasındaki bağ oldukça zedelenmişti. Galatasaray yönetimi, taraftarlarına önemli bir yıldız transferiyle kendini affettirmek için harekete geçti.
GALATASARAY'DAN TEKLİF!
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Adrien Rabiot için teklif yaptı.
Sarı kırmızılı takımın, oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği ifade edildi.
Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 27 yaşındaki yıldız, İtalyan devinde 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asistlik performans sergiledi.