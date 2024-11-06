Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'nın açıklamasına tepki!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sıcak bir gündem yaşanıyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, iki takımın maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini açıkladı.
Acun Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." açıklamasını yaptı.
GALATASARAY'DAN CEVAP
Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından Galatasaray'dan cevap geldi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, ortada anlaşma olmadığını duyurdu.
İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, iki takımın maçlarındaki tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirileceğini açıkladı.
Acun Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." açıklamasını yaptı.
GALATASARAY'DAN CEVAP
Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından Galatasaray'dan cevap geldi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, ortada anlaşma olmadığını duyurdu.
İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."