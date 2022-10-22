Galatasaray'dan açıklama: Ronaldo&Depay

Galatasaray, son dönemde transfer için adı geçen Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan açıklama: Ronaldo&Depay
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22 Ekim 2022 16:38
Galatasaray'dan, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay için açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, son dönemde takımla adı geçen iki futbolcu ile ilgilenilmediği aktarıldı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."

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