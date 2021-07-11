Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı sürprizi

Galatasaray, Konya'daki performansıyla A Milli Takım'a çağrılan Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirdi. Yeşil- Beyazlılar'ın altyapıdan yetişen kaptanları için zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı sürprizi
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11 Temmuz 2021 11:07
Abdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı
Konyaspor
Geniş ve iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar takım içerisindeki yerli sayısını da artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda boşta olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kapan Cim Bom şimdi de Konyaspor 'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirdi.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a çağrılan 26 yaşındaki oyuncu için nabız yoklandığı öğrenildi.

Yeşil-Beyazlılar'ın hocası İlhan Palut'un da 'Değerini bulursa satılabilir' raporunu verdiği kaydedildi. Yönetimin de Konya altyapısında yetişen Abdülkerim'in önünü kapatmayacağı ve Galatasaray'ın iyi bir teklifle gelmesi durumunda kaptanın ayrılığına izin vereceği gelen haberler arasında yer alıyor.




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