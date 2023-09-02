Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirmeden önce gelen tekliflerle şaşkına döndü.
NELSSON'A GELEN TEKLİFE RET
Sarı kırmızılılar, Sergio Ramos'u renklerine bağlayarak bir kere daha bütün dünyaya adından söz ettirmeyi planlıyordu. Ancak İspanyol oyuncunun yüksek maddi beklentisi transferi zora soktu. Ramos da Suudi ekibi Al İttihat ile yakınlaştı. Galatasaray yönetimi bunun üzerine elindeki stoperi Victor Nelsson'a Sevilla'dan gelen 20+4 milyon avroluk teklifi elinin tersiyle etti. Sarı kırmızılıların geri çevirdiği teklif bununla sınırlı değildi.
SACHA BOEY DA KALDI
Başarılı sağ bek Sacha Boey için bir Premier Lig ekibinin 24 milyon avroluk teklifi masadaydı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusundan memnun olduğunu söyleyince bu teklif de geri çevrildi.
TORREIRA DA GİTMEK İSTEMEDİ
Uzun zamandır Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Torreira için gelen 18 milyon avroluk teklif de hem oyuncunun gitmek istememesi hem de takıma olan katkısından ötürü veto edildi. Böylece Cimbom, yaklaşık 66 milyon avroluk teklifleri elinin tersiyle itmiş oldu.
DÖRT OYUNCU GİDEBİLİR
Emin Bayram, Oliveira, Dubois ve Midtsjö'ye gelen tekliflerin ise değerlendirilebileceği öğrenildi.
NELSSON'A GELEN TEKLİFE RET
Sarı kırmızılılar, Sergio Ramos'u renklerine bağlayarak bir kere daha bütün dünyaya adından söz ettirmeyi planlıyordu. Ancak İspanyol oyuncunun yüksek maddi beklentisi transferi zora soktu. Ramos da Suudi ekibi Al İttihat ile yakınlaştı. Galatasaray yönetimi bunun üzerine elindeki stoperi Victor Nelsson'a Sevilla'dan gelen 20+4 milyon avroluk teklifi elinin tersiyle etti. Sarı kırmızılıların geri çevirdiği teklif bununla sınırlı değildi.
SACHA BOEY DA KALDI
Başarılı sağ bek Sacha Boey için bir Premier Lig ekibinin 24 milyon avroluk teklifi masadaydı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusundan memnun olduğunu söyleyince bu teklif de geri çevrildi.
TORREIRA DA GİTMEK İSTEMEDİ
Uzun zamandır Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Torreira için gelen 18 milyon avroluk teklif de hem oyuncunun gitmek istememesi hem de takıma olan katkısından ötürü veto edildi. Böylece Cimbom, yaklaşık 66 milyon avroluk teklifleri elinin tersiyle itmiş oldu.
DÖRT OYUNCU GİDEBİLİR
Emin Bayram, Oliveira, Dubois ve Midtsjö'ye gelen tekliflerin ise değerlendirilebileceği öğrenildi.