Galatasaray'dan 51 yıl sonra rekor!

Rakiplere duvar ören Galatasaray, dün ilk yarının bitmesiyle tarihi bir istatistiğe imza attı.
Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de 1972-73 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 9 maçıknda ilk yarı gol yemedi.
Galatasaray tam 51 yıl sonra tarihi bir rekora imza attı. Muslera ikinci yarıda ise kalesinde golü gördü.
Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de 1972-73 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 9 maçıknda ilk yarı gol yemedi.
Galatasaray tam 51 yıl sonra tarihi bir rekora imza attı. Muslera ikinci yarıda ise kalesinde golü gördü.