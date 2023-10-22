Galatasaray'dan 51 yıl sonra rekor!

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, yeni bir rekora imza attı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 51 yıl sonra rekor!
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22 Ekim 2023 12:07
Rakiplere duvar ören Galatasaray, dün ilk yarının bitmesiyle tarihi bir istatistiğe imza attı.

Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de 1972-73 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 9 maçıknda ilk yarı gol yemedi.

Galatasaray tam 51 yıl sonra tarihi bir rekora imza attı. Muslera ikinci yarıda ise kalesinde golü gördü.

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