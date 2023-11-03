Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk

Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçının ilk yarısını 1-0 önde kapatan Galatasaray, 45 sezon sonra bir ilke imza attı.
EN SON TRABZONSPOR YAPTI
Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı ilk 11 maçında da ilk yarıda gol yemedi ve 1978-79 sezonunda Trabzonspor'un yakaladığı seriden bu yana bunu başaran ilk takım oldu.
0 SERİ 16 MAÇ SÜRMÜŞTÜ
1978-79 sezonunda Trabzonspor, ligde çıktığı ilk 16 maçın ilk yarılarında kalesini gole kapatmayı bilmişti.
EN SON TRABZONSPOR YAPTI
Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı ilk 11 maçında da ilk yarıda gol yemedi ve 1978-79 sezonunda Trabzonspor'un yakaladığı seriden bu yana bunu başaran ilk takım oldu.
0 SERİ 16 MAÇ SÜRMÜŞTÜ
1978-79 sezonunda Trabzonspor, ligde çıktığı ilk 16 maçın ilk yarılarında kalesini gole kapatmayı bilmişti.