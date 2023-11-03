Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk

Galatasaray, 1978-79 sezonunda Trabzonspor'dan (16 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçının ilk yarısında gol yemeyen tek takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 21:13
Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Kasımpaşa maçının ilk yarısını 1-0 önde kapatan Galatasaray, 45 sezon sonra bir ilke imza attı.

EN SON TRABZONSPOR YAPTI

Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı ilk 11 maçında da ilk yarıda gol yemedi ve 1978-79 sezonunda Trabzonspor'un yakaladığı seriden bu yana bunu başaran ilk takım oldu.

0 SERİ 16 MAÇ SÜRMÜŞTÜ

1978-79 sezonunda Trabzonspor, ligde çıktığı ilk 16 maçın ilk yarılarında kalesini gole kapatmayı bilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery