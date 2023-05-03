Galatasaray'dan 4 yıldızın menajerine flaş uyarı!

Beşiktaş yenilgisine rağmen son 5 haftaya zirvede giren Galatasaray şampiyonluğa odaklanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar kalan bölümde yeni bir hata yapılmaması için tüm önlemleri alıyor.Gelen bilgilere göre yönetim sezon bitene kadar futbolcularıyla ilgili transfer görüşmelerini dondurma kararı aldı.Cimbom, Avrupa'da çok sayıda önemli kulübün listesinde bulunan Sacha Boey, Nelsson, Kerem, Torreira ve Zaniolo gibi isimlerle ilgili sürekli pazarlıklar yapıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, lig bitene kadar tüm pazarlıkları durdurdu.Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetiminin söz konusu yıldızların menajerleriyle de görüşerek, "Lig bitene kadar teklif getirmeyin" mesajını ilettiği öğrenildi.Sarı-Kırmızılılar'ın yaşanan transfer gündeminin futbolcuların konsantrasyonunu bozabileceğini düşündüğü için böyle bir karar aldığı belirlendi.Son dönemde özellikle Nelsson'un üst üste kötü maçlar çıkarması dikkatleri çekmişti. Danimarkalı yıldızın ismi İtalya ve İngiltere'den çok sayıda takımla anılıyor. Aynı şekilde Boey'un da Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli teklifler aldığı biliniyor.