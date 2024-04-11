Galatasaray'dan 35 milyon euroluk karar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gözler Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi.
BARIŞ ALPER İÇİN KARAR
Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Barış Alper için Bundesliga ve Serie A'dan takımların nabız yokladığı iddia edildi.
EURO 2024 kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncu için turnuvanın ardından karar verilecek.
KEREM'DEN EN AZ 20 MİLYON EURO
Sarı kırmızılı takımın bir diğer yerli ismi Kerem Aktüroğlu da Avrupa ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Kerem Aktürkoğlu için 20, Barış Alper Yılmaz için ise 15 milyon euro bekleyen Galatasaray, toplamda iki oyuncudan 35 milyon euro kazanmak istiyor.
BARIŞ ALPER İÇİN KARAR
Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Barış Alper için Bundesliga ve Serie A'dan takımların nabız yokladığı iddia edildi.
EURO 2024 kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncu için turnuvanın ardından karar verilecek.
KEREM'DEN EN AZ 20 MİLYON EURO
Sarı kırmızılı takımın bir diğer yerli ismi Kerem Aktüroğlu da Avrupa ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Kerem Aktürkoğlu için 20, Barış Alper Yılmaz için ise 15 milyon euro bekleyen Galatasaray, toplamda iki oyuncudan 35 milyon euro kazanmak istiyor.