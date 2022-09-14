Galatasaray'dan 3 isme yeni sözleşme!

Galatasaray, devre arasına kadar Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile zamlı yeni kontrat imzalamayı planlıyor.



Kasımpaşa maçında attığı 2 golle eleştirilere sahada cevap veren Kerem, Gomis'in golünde asisti yapan Yunus ile yaz döneminde gözden çıkarılan, ancak performansıyla vazgeçilmez hale gelen Boey'ye müjde...



Sarı-Kırmızılı yönetimin, devre arasına kadar bu 3 oyuncuyla da yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. 23 yaşındaki Kerem, yıllık 8 milyon TL, 22 yaşındaki Yunus yıllık 900 bin TL, dün 22 yaşına giren Boey ise yıllık 480 bin Euro alıyor. Galatasaray Yönetimi'nin, üç oyuncunun senelik kazancını da yaklaşık 1 milyon Euro seviyesine çekmeye hazırlandığı belirlendi.





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