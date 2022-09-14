Galatasaray'dan 3 isme yeni sözleşme!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'e müjdeli haber. Sarı-Kırmızılı takım sezona fırtına gibi başlayan 3 yıldızına yene sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 3 isme yeni sözleşme!
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14 Eylül 2022 10:02
Galatasaray, devre arasına kadar Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile zamlı yeni kontrat imzalamayı planlıyor.

Kasımpaşa maçında attığı 2 golle eleştirilere sahada cevap veren Kerem, Gomis'in golünde asisti yapan Yunus ile yaz döneminde gözden çıkarılan, ancak performansıyla vazgeçilmez hale gelen Boey'ye müjde...

Sarı-Kırmızılı yönetimin, devre arasına kadar bu 3 oyuncuyla da yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. 23 yaşındaki Kerem, yıllık 8 milyon TL, 22 yaşındaki Yunus yıllık 900 bin TL, dün 22 yaşına giren Boey ise yıllık 480 bin Euro alıyor. Galatasaray Yönetimi'nin, üç oyuncunun senelik kazancını da yaklaşık 1 milyon Euro seviyesine çekmeye hazırlandığı belirlendi.

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