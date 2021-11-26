Galatasaray'dan 3 isim haftanın takımında

UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray'da, 3 futbolcu haftanın takımına seçildi.
Sarı-kırmızılılarda, Marsilya mücadelesinde kalesinde önemli kurtarışlar yapan Fernando Muslera, savunmanın başarılı ismi Marcao ve 3. golü atan Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın takımına seçildi.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın takımı:
Muslera (Galatasaray), Lala (Olympiakos), Marcao (Galatasaray), Realciuk (Olympiakos), Canales (Real Beetis), Andrich (Bayer Leverkusen), Wirtz (Bayer Leverkusen) Feghouli (Galatasaray), Cherki (Lyon), Immobile (Lazio), Morelos (Rangers)
Galatasaray'dan paylaşım:
Sarı-kırmızılılarda, Marsilya mücadelesinde kalesinde önemli kurtarışlar yapan Fernando Muslera, savunmanın başarılı ismi Marcao ve 3. golü atan Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın takımına seçildi.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın takımı:
Muslera (Galatasaray), Lala (Olympiakos), Marcao (Galatasaray), Realciuk (Olympiakos), Canales (Real Beetis), Andrich (Bayer Leverkusen), Wirtz (Bayer Leverkusen) Feghouli (Galatasaray), Cherki (Lyon), Immobile (Lazio), Morelos (Rangers)
Galatasaray'dan paylaşım:
👏 Nando, Marcao ve Soso, @EuropaLeague 5. haftanın takımında! 😎 pic.twitter.com/muW52XEZDp
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 26, 2021