Galatasaray'dan 3 isim haftanın takımında

Galatasaray'da Fernando Muslera, Marcao ve Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan 3 isim haftanın takımında
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26 Kasım 2021 14:43
UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray'da, 3 futbolcu haftanın takımına seçildi.

Sarı-kırmızılılarda, Marsilya mücadelesinde kalesinde önemli kurtarışlar yapan Fernando Muslera, savunmanın başarılı ismi Marcao ve 3. golü atan Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın takımına seçildi.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın takımı:

Muslera (Galatasaray), Lala (Olympiakos), Marcao (Galatasaray), Realciuk (Olympiakos), Canales (Real Beetis), Andrich (Bayer Leverkusen), Wirtz (Bayer Leverkusen) Feghouli (Galatasaray), Cherki (Lyon), Immobile (Lazio), Morelos (Rangers)

Galatasaray'dan paylaşım:





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