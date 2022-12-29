Galatasaray'dan 3 genç yıldıza yeni sözleşme!

Galatasaray iç transferde harekete geçti ve Baran Aksaka, Metehan Baltacı Ve Emin Bayram ile sözleşme yenileme kararı aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan 3 genç yıldıza yeni sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2022 10:50
Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı.

3 FUTBOLCUYA SÖZLEŞME VE İYİLEŞTİRME

Aslan'da sözleşmeleri Haziran 2025'te sona erecek olan orta saha Baran Aksaka, stoperler Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatılacak. 3 futbolcunun maaşlarına iyileştirme yapılacak.

EMİN BAYRAM'IN RAKAMLARI

Fatih Terim'in A takıma yükselttiği isimlerden... Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra yuvaya döndü. Bu sezon A takımda 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen sezonu İskenderunspor'da kiralık oynayan Metehan Baltacı Okan Buruk'un zaman zaman şans verdiği isimler arasında. Genç teknik adamın gözüne girmeyi başaran Baltacı A takımda yer alıyor. Baran Aksaka ise Antalya kampını en verimli kullanan isimler arasındaydı. Onun da zaman zaman 11'de yer alması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ