Galatasaray'dan 3 genç yıldıza yeni sözleşme!

Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı.Aslan'da sözleşmeleri Haziran 2025'te sona erecek olan orta saha Baran Aksaka, stoperler Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatılacak. 3 futbolcunun maaşlarına iyileştirme yapılacak.Fatih Terim'in A takıma yükselttiği isimlerden... Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra yuvaya döndü. Bu sezon A takımda 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.Geçen sezonu İskenderunspor'da kiralık oynayan Metehan Baltacı Okan Buruk'un zaman zaman şans verdiği isimler arasında. Genç teknik adamın gözüne girmeyi başaran Baltacı A takımda yer alıyor. Baran Aksaka ise Antalya kampını en verimli kullanan isimler arasındaydı. Onun da zaman zaman 11'de yer alması bekleniyor.