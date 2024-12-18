Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor'u 4-3 yenen Galatasaray böylece sezonun ilk yarısında tüm ezeli rakiplerini devirmiş oldu. Sarı-Kırmızılılar bunu son kez 1999-2000'de başarmıştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk!
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18 Aralık 2024 11:40
Nefesleri kesen maçta Trabzonspor'u 4-3 yenen Galatasaray 25 yıl sonra bir ilke imza attı.

Sarı-Kırmızılılar sezonun ilk yarısında tüm ezeli rakiplerini devirmeyi başardı.

Şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi olan Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Cimbom, Beşiktaş önünde ise 2-1'lik galibiyete ulaşmıştı.

EN SON 1999-2000'DE

Son olarak da Trabzonspor'u son saniyede gelen golle deviren Galatasaray 3 ezeli rakibini de sezonun ilk devresinde son olarak 1999-2000 sezonunda mağlup etmişti.

Fatih Terim yönetimindeki Cimbom unutulmaz sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1, Beşiktaş'ı Sami Yen'de 1-0, Trabzonspor'u ise 2-0 yenmişti. 

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