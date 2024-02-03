Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında 3 puanı; Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle aldı. 24 hafta sonunda puanını 63'e çıkararak maç fazlasıyla liderliği ele geçiren Aslan 25 yıl sonra bir ilki başardı!

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk!
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03 Şubat 2024 10:14
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla devirmeyi başardı.

İlk yarıda Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle erkenden maçı koparan Aslan, 24 haftanın sonunda puanını 63'e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğuna oturup Fenerbahçe'yi gerisinde bıraktı.

1999-2000'den sonra...

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde ligde üst üste beşinci galibiyetini alan Cim Bom, bir rekora da imza atmayı başardı. SarıKırmızılılar, Samsunspor karşılaşmasını kazanarak 1999-2000'de 24 maç sonunda topladıkları 63 puanın ardından lig tarihinin en iyi performansını tekrarlamış oldu. 

 
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