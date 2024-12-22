Galatasaray'dan 2024'te çılgın performans!

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım bu sonuçla 2024 yılını galibiyetle kapatmış oldu.
Galatasaray, 2024'te ligde çıktığı 37 maçta tam 33 galibiyet elde etti.
Sarı kırmızılılar, 37 maçın 3'ünde berabere kalırken, sadece Fenerbahçe'Ye mağlup oldu.
İşte 2024 takvim yılında Galatasaray'ın lig performansı
3-0 Konyaspor
1-1 Sivasspor
2-1 Kayserispor
5-1 Trabzonspor
3-1 İstanbulspor
2-1 Gaziantep
2-0 Samsunspor
2-0 Başakşehir
3-0 Ankaragücü
2-1 Antalyaspor
1-0 Beşiktaş
6-2 Rizespor
4-3 Kasımpaşa
1-0 Hatayspor
4-0 Alanyaspor
4-1 Pendikspor
3-0 Adana Demirspor
6-1 Sivasspor
3-2 Karagümrük
0-1 Fenerbahçe
3-1 Konyaspor
2-1 Hatayspor
2-1 Konyaspor
5-1 Adana Demirspor
5-0 Rizespor
3-1 Gaziantep
3-1 Fenerbahçe
3-3 Kasımpaşa
1-0 Alanyaspor
3-0 Antalyaspor
2-1 Beşiktaş
3-2 Samsunspor
1-0 Bodrum FK
2-2 Eyüpspor
3-2 Sivasspor
4-3 Trabzonspor
5-1 Kayserispor
Galatasaray, 2024'te ligde çıktığı 37 maçta tam 33 galibiyet elde etti.
Sarı kırmızılılar, 37 maçın 3'ünde berabere kalırken, sadece Fenerbahçe'Ye mağlup oldu.
İşte 2024 takvim yılında Galatasaray'ın lig performansı
3-0 Konyaspor
1-1 Sivasspor
2-1 Kayserispor
5-1 Trabzonspor
3-1 İstanbulspor
2-1 Gaziantep
2-0 Samsunspor
2-0 Başakşehir
3-0 Ankaragücü
2-1 Antalyaspor
1-0 Beşiktaş
6-2 Rizespor
4-3 Kasımpaşa
1-0 Hatayspor
4-0 Alanyaspor
4-1 Pendikspor
3-0 Adana Demirspor
6-1 Sivasspor
3-2 Karagümrük
0-1 Fenerbahçe
3-1 Konyaspor
2-1 Hatayspor
2-1 Konyaspor
5-1 Adana Demirspor
5-0 Rizespor
3-1 Gaziantep
3-1 Fenerbahçe
3-3 Kasımpaşa
1-0 Alanyaspor
3-0 Antalyaspor
2-1 Beşiktaş
3-2 Samsunspor
1-0 Bodrum FK
2-2 Eyüpspor
3-2 Sivasspor
4-3 Trabzonspor
5-1 Kayserispor