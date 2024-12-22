Galatasaray'dan 2024'te çılgın performans!

Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, 2024 takvim yılında çıktığı 37 maçta 33 galibiyet aldı. Sadece 1 kez kaybetti.

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Galatasaray'dan 2024'te çılgın performans!
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22 Aralık 2024 18:23
Son güncelleme 22 Aralık 2024 18:25
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım bu sonuçla 2024 yılını galibiyetle kapatmış oldu.

Galatasaray, 2024'te ligde çıktığı 37 maçta tam 33 galibiyet elde etti.

Sarı kırmızılılar, 37 maçın 3'ünde berabere kalırken, sadece Fenerbahçe'Ye mağlup oldu.

İşte 2024 takvim yılında Galatasaray'ın lig performansı

3-0 Konyaspor
1-1 Sivasspor
2-1 Kayserispor
5-1 Trabzonspor
3-1 İstanbulspor
2-1 Gaziantep
2-0 Samsunspor
2-0 Başakşehir
3-0 Ankaragücü
2-1 Antalyaspor
1-0 Beşiktaş
6-2 Rizespor
4-3 Kasımpaşa
1-0 Hatayspor
4-0 Alanyaspor
4-1 Pendikspor
3-0 Adana Demirspor
6-1 Sivasspor
3-2 Karagümrük
0-1 Fenerbahçe
3-1 Konyaspor
2-1 Hatayspor
2-1 Konyaspor
5-1 Adana Demirspor
5-0 Rizespor
3-1 Gaziantep
3-1 Fenerbahçe
3-3 Kasımpaşa
1-0 Alanyaspor
3-0 Antalyaspor
2-1 Beşiktaş
3-2 Samsunspor
1-0 Bodrum FK
2-2 Eyüpspor
3-2 Sivasspor
4-3 Trabzonspor
5-1 Kayserispor



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