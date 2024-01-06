Galatasaray'dan 2 milyar TL'lik operasyon!

Galatasaray, önümüzdeki iki sezonun localarının yüzde 82'sini şimdiden satıp 2 milyar TL'lik gelir elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 2 milyar TL'lik operasyon!
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06 Ocak 2024 00:48
Galatasaray Kulübü, sponsorlardan gelmesi beklenen ancak geciken ödemeler nedeniyle operasyonları yürütmek adına çareyi önümüzdeki yılların loca satışlarını şimdi gerçekleştirmekte bulmuştu.

Sarı kırmızılı yönetim, koşullar nedeniyle olağanüstü bir ücret artırımı yapıp 2 yıllık alımı şart koşsa da loca sahiplerinin yüzde 82'si yenilemeyi hemen kabul etti. Kalan yüzde 18'lik localar içinse 70 talipli çıktı.

Talipliler içerisinde Galatasaray bir karar verecek ve önümüzdeki 2024/25 ve 2025/26 yıllarının localarını da bitirmiş olacak.

Galatasaray, tüm bu operasyondan 2 milyar TL'lik geliri kasasına koydu ve kısa / orta vadede bütçesini de rahatlattı. 

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