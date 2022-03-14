Galatasaray'dan 1962'den sonra bir ilk!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.



OPTA verilerine göre Galatasaray, 1962'den bu yana ilk kez Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımları konuk ettiği üst üste üç maçtan galip ayrıldı (Beşiktaş x2 & İstanbul Başakşehir).



Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller 22'nci ve 32'nci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise 85'inci dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 38'e yükseltti. Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.





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