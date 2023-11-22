Galatasaray'dan 19'luk genç yıldıza teklif!

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden, hedef olarak önüne Türkiye Kupası'nı da koyan Galatasaray, ocak ayında kadro kalitesini mümkün olduğunca artırmaya çalışıyor.
Sarı-kırmızılılar, listesine aldığı 19 yaşındaki genç futbolcuya transfer teklifi yaptığı kaydedildi.
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Dış basında çıkan habere göre geleceğe yönelik bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, İsrail'de Maccabi Haifa forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Anan Khalaili'yi transfer listesine ekledi.
TEKLİF YAPILDI
Sarı-Kırmızılı kulübün, İsrail'de Maccabi Haifa forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Anan Khalaili için transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü. Haberde, Galatasaray'ın teklifinin şimdilik geri çevrildiği, ancak Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde bir kez daha İsrail kulübünün kapısını çalacağı ifade edildi.
MİLLİ TAKIM'DA OYNADI
İddiaya göre Galatasaray, Khalaili'yi ocak ayında renklerine bağlamak ve yine ara transfer döneminde tecrübe kazanması için bir başka lige kiralık göndermek istiyor. Maccabi Haifa altyapısında yetişen ve 2 kez İsrail Milli Takımı'nın formasını giyen genç yetenek, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı, 1 gole imza attı.
Sarı-kırmızılılar, listesine aldığı 19 yaşındaki genç futbolcuya transfer teklifi yaptığı kaydedildi.
LİSTEYE EKLENDİ
Dış basında çıkan habere göre geleceğe yönelik bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, İsrail'de Maccabi Haifa forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Anan Khalaili'yi transfer listesine ekledi.
TEKLİF YAPILDI
Sarı-Kırmızılı kulübün, İsrail'de Maccabi Haifa forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Anan Khalaili için transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü. Haberde, Galatasaray'ın teklifinin şimdilik geri çevrildiği, ancak Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde bir kez daha İsrail kulübünün kapısını çalacağı ifade edildi.
MİLLİ TAKIM'DA OYNADI
İddiaya göre Galatasaray, Khalaili'yi ocak ayında renklerine bağlamak ve yine ara transfer döneminde tecrübe kazanması için bir başka lige kiralık göndermek istiyor. Maccabi Haifa altyapısında yetişen ve 2 kez İsrail Milli Takımı'nın formasını giyen genç yetenek, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı, 1 gole imza attı.