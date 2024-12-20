Galatasaray'dan 15 milyon euro: Mikautadze

Galatasaray'ın Lyon forması giyen George Mikautadze için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Detaylar.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan 15 milyon euro: Mikautadze
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20 Aralık 2024 07:56
Galatasaray Yönetimi'nin, Dybala'nın yüksek maliyeti nedeniyle gündeme gelen George Mikautadze için nabız yoklandığı öğrenildi.

Fransız ekibi Lyon'un finansal kriz nedeniyle 24 yaşındaki Gürcü forveti satmaya sıcak baktığı, ama istenen yüksek bonservisin düşürülmeye çalışıldığı belirtildi.

25 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Fransızların 18.5 milyon euroya aldıkları oyuncu için 25 milyon euro istediği bildirildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği Mikautadze için 15 milyon euroyu gözden çıkaran sarı-kırmızılıların bu rakamın yanında bonus maddeleriyle Lyon'u ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

MAKSİMUM 2.5 MİLYON MAAŞ

Lyon'da 1.8 milyon euroya oynayan genç futbolcuya ise maksimum 2.5 milyon euro verilmesinin planlandığı belirtildi. 

 
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