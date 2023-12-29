Galatasaray'dan 100. yıl forması kararı!

Galatasaray, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan gelen açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılılardan gelen açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Süper Kupa maçına Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan forma ile çıkacaklarını açıkladı. https://t.co/WUGWRyzMTu
— Sporx (@sporx) December 29, 2023
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