Galatasaray'dan 100. yıl forması kararı!

Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmasına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını açıkladı!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan 100. yıl forması kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2023 16:05
Son güncelleme 29 Aralık 2023 16:07
Galatasaray, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan gelen açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery