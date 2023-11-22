Galatasaray'da gözler ocak ayı transferine çevrildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetime listesini sundu.
Bu doğrultuda Erden Timur, listedeki isimlerle tek tek görüşmelere başladı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk listesi ve hedefteki isimler...
İŞTE GALATASARAY'IN 100 MİLYON EUROLUK HAMLESİ
Bu doğrultuda Erden Timur, listedeki isimlerle tek tek görüşmelere başladı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk listesi ve hedefteki isimler...
İŞTE GALATASARAY'IN 100 MİLYON EUROLUK HAMLESİ
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