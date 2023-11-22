Galatasaray'dan 100 milyon euroluk transfer hamlesi!

Galatasaray'da gözler ocak ayı transferine çevrildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetime listesini sundu. Bu doğrultuda Erden Timur, listedeki isimlerle tek tek görüşmelere başladı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk listesi ve hedefteki isimler...

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Galatasaray'dan 100 milyon euroluk transfer hamlesi!
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22 Kasım 2023 11:47
Galatasaray'da gözler ocak ayı transferine çevrildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetime listesini sundu.

Bu doğrultuda Erden Timur, listedeki isimlerle tek tek görüşmelere başladı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk listesi ve hedefteki isimler...

İŞTE GALATASARAY'IN 100 MİLYON EUROLUK HAMLESİ

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