Galatasaray'dan 10+4 baskısı

Galatasaray yönetimi 10+4 yabancı kuralının değişmesi için TFF'ye baskı kurmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, karara tepki gösterirken, Beşiktaş da karardan memnun olmadıklarını ifade etmişti.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın da 10+4'ün kaldırılmasını istediği öğrenilirken, Galatasaray yönetimi bu konuda TFF'ye baskı yapacak.
Sarı-kırmızılılar, karara tepki gösterirken, Beşiktaş da karardan memnun olmadıklarını ifade etmişti.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın da 10+4'ün kaldırılmasını istediği öğrenilirken, Galatasaray yönetimi bu konuda TFF'ye baskı yapacak.