Galatasaray Damien Comolli'den alıyor!

Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen ve özellikle de Avrupa'da mücadele etmek adına transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, listesindeki oyuncular için harekete geçmeye başladı.G.Saraylı yetkililer yeni bir transfer için hafta sonu Fransa'ya çıkarma yaptı. Başkanı bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Damien Comolli olan Toulouse'un Nantes'ı yenip kazandığı Fransa Kupası'nı tribünden takip eden Ayhan Akman-Cenk Ergün ikilisi, kiralık oyuncuları Muhammed ile birlikte Branco Van Den Boomen'i izledi.Toulouse ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı orta saha oyuncusu, finalde yaptığı asistle tam not aldı. Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak Boomen için şartlarını zorlayacak.Bu sezon Toulouse formasıyla 31 maçta 5 gol ve 8 asist yapan Van Den Boomen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro.