Galatasaray Daikin son 16'ya yükseldi

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Portekiz ekibi Kairos Ponta Delgada'yı 3-0 mağlup etti.



Sahasında oynadığı ilk mücadeleyi de 3-0 kazanan Galatasaray, böylece kupada 16'lı tura yükseldi.



Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 19-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle galip ayrıldı.



Galatasaray Daikin, 16'lı turda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna LR ile mücadele edecek.



