Galatasaray Daikin son 16'ya yükseldi

Galatasaray Daikin, deplasmanda Kairos Ponta Delgada'yı deplasmanda set vermeden geçti ve ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 16'lı tura yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin son 16'ya yükseldi
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19 Ekim 2023 02:25
Son güncelleme 19 Ekim 2023 02:33
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Portekiz ekibi Kairos Ponta Delgada'yı 3-0 mağlup etti.

Sahasında oynadığı ilk mücadeleyi de 3-0 kazanan Galatasaray, böylece kupada 16'lı tura yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 19-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle galip ayrıldı.

Galatasaray Daikin, 16'lı turda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna LR ile mücadele edecek.

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