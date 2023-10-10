Galatasaray Daikin set vermeden kazandı

CEV Kadınlar Challenge Kupası karşılaşmasında Galatasaray Daikin rakibi Kairos Ponta Delgada'ya set vermeden kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin set vermeden kazandı
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10 Ekim 2023 22:17
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımını 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Serena Salvati (İtalya), Ehsan Rejaeyan (Fransa)

Galatasaray Daikin: Tashiro, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Emine Arıcı, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)

Kairos Ponta Delgada: Watkins, Westermann, Silva, Colombo, Eterovic, Oliveira (Palermo, Xavier, Borges, Mosher)

Setler: 25-17, 25-11, 25-20

Süre: 69 dakika (25, 20, 24)

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