Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediye'ye set vermedi!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında Nilüfer Belediye ekibini 3-0 mağlup etti.

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Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediye'ye set vermedi!
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07 Ocak 2024 17:48
Son güncelleme 07 Ocak 2024 17:56
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediye ekibiyle karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray Daikin 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı)

Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Künzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Lila Şengül, Yordanova, Aslı Aşçıoğlu)

Setler: 25-22, 25-9, 25-19

Süre: 80 dakika (30, 24, 26)

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