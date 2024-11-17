Galatasaray Daikin, kötü gidişata son verdi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, kötü gidişata son verdi
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17 Kasım 2024 15:36
Son güncelleme 17 Kasım 2024 15:43
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Salonunda oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip 3-1 kazandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Galatasaray, Nilüfer Belediyespor'a karşı kazanarak galibiyet hasretine son verdi.
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Melisa Bükmen, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Zeynep Yaşar)

Setler: 25-17, 25-11, 18-25, 26-24

Süre: 116 dakika (37, 20, 29, 30)

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