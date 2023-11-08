Galatasaray Daikin'in rakibi Hameenlinna

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda perşembe günü Hameenlinna ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin'in rakibi Hameenlinna
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08 Kasım 2023 13:41
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın Hameenlinna ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Hameenlinna kentindeki Loimua Areena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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