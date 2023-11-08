Galatasaray Daikin'in rakibi Hameenlinna

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın Hameenlinna ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Hameenlinna kentindeki Loimua Areena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Hameenlinna kentindeki Loimua Areena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU