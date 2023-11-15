Galatasaray Daikin'in konuğu Hameenlinna

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında 16 Kasım Perşembe günü Finlandiya'nın Hameenlinna ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin'in konuğu Hameenlinna
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15 Kasım 2023 12:55
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında 16 Kasım Perşembe günü Finlandiya'nın Hameenlinna ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırbistan'dan Djordje Zelenovic ile Azerbaycan'dan Konstantin Selin hakem ikilisi yönetecek.

Hameenlinna kentindeki Loimua Arena'da oynanan ilk maçta Galatasaray Daikin, rakibini 25-14, 25-18 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı ekibe bu karşılaşmada alacağı iki set, tur için yeterli olacak.

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