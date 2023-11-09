Galatasaray Daikin, Finlandiya'da rahat kazandı!

Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray Daikin, Hameenlinna'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Daikin, Finlandiya'da rahat kazandı!
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09 Kasım 2023 22:03
Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Finlandiya'nın Hameenlinna takımını 3-0 yendi.

Hameenlinna kentinde Loimua Arena'da oynanan maçtan, Galatasaray Daikin 14-25, 18-25 ve 13-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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