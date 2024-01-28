Galatasaray Daikin evinde mağlup oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray Daikin konuk ettiği Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin evinde mağlup oldu
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28 Ocak 2024 22:44
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Daikin ağırladığı Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Shemanova, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Duarte, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Vasilantonaki)

Setler: 21-25, 17-25, 16-25

Süre: 70 dakika (27, 22, 21)

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