Galatasaray Daikin evinde Kuzeyboru'ya mağlup oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Daikin evinde Kuzeyboru'ya 3-2 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin evinde Kuzeyboru'ya mağlup oldu
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25 Şubat 2024 16:17
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Daikin evinde Kuzeyboru'ya 3-2 kaybetti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikın: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Yarkın, Lazovic, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler)

Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Janset Ergül, Gonzalez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Dilek Kınık, Gamze Kılıç, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız, Begic, Sinem Bayazıt)

Setler: 23-25, 18-25, 25-15, 25-20, 9-15

Süre: 120 dakika (30, 25, 23, 27, 15)

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