Galatasaray Daikin evinde kazandı nefes aldı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray Daikin evinde Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin evinde kazandı nefes aldı
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25 Kasım 2023 18:27
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler (Bihter Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Tashiro, Fatma Beyaz)

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altundağ, Selin Nevruz, Buse Özden, Selena Leban, Elif Boran)

Setler: 23-25, 25-13, 25-22, 25-15

Süre: 97 dakika (27, 19, 27, 24)

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