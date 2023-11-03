Galatasaray Daikin, derbide Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Cumartesi günü Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, derbide Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak
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03 Kasım 2023 15:14
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Cumartesi günü Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Daikin, 6 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

Oynadığı 5 maçta dört galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Opet ise 13 puanla 3. sırada yer alıyor.

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