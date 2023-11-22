Galatasaray Daikin deplasmanda mağlup

Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray Daikin deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup oldu.
Salon: Aksaray
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Sarah, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)
Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın)
Setler: 25-23, 25-20, 25-16
Süre: 76 dakika (26, 28, 22)
Salon: Aksaray
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Sarah, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)
Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın)
Setler: 25-23, 25-20, 25-16
Süre: 76 dakika (26, 28, 22)
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