Galatasaray Daikin'den evinde net galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Galatasaray Daikin: Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın, Gneiting, Cuttino (Bihter Dumanoğlu Yarkın)
PTT: Mirkovic, Merve Tanyel, Hande Naz Sunar, Caric, Caffrey, Merve Çepni (Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Savic, Yasemin Özel, Elif Su Yavuz, Kübra Kegan Susam)
Setler: 25-23, 25-16, 25-20
Süre: 79 dakika (31, 22, 26)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Galatasaray Daikin: Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın, Gneiting, Cuttino (Bihter Dumanoğlu Yarkın)
PTT: Mirkovic, Merve Tanyel, Hande Naz Sunar, Caric, Caffrey, Merve Çepni (Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Savic, Yasemin Özel, Elif Su Yavuz, Kübra Kegan Susam)
Setler: 25-23, 25-16, 25-20
Süre: 79 dakika (31, 22, 26)