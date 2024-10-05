Galatasaray Daikin'den 7 yıl sonra tarihi zafer!

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Daikin'den 7 yıl sonra tarihi zafer!
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05 Ekim 2024 14:38
Son güncelleme 05 Ekim 2024 15:44
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında güçlü rakibi Vakıfbank'ı set vermeden 3-0'lık skorla yenerek büyük bir galibiyet elde etti.

7 YIL SONRA İLK KEZ!

Öte yandan bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, Vakıfbank'ı 7 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Kalandadze, Aslıhan Kılıç)

Vakıfbank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Kendall Kipp, Bosetti, Aylin Acar, Deniz Uyanık)

Setler: 25-21, 25-22, 25-15

Süre: 80 dakika (28, 26, 26)



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