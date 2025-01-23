Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde!

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda 3-0'ın rövanşında Olympiakos'u 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Haber; AA
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Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde!
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23 Ocak 2025 22:32
Son güncelleme 23 Ocak 2025 22:49
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yendi.

Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 3-0 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera Chieri 76 oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mark Jan Winstra (Fransa), George Gradinaru (Romanya)

Galatasaray Daikin: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Kalandadze, Bihter Dumanoğlu)

Olympiakos: Nizetich, Emmanouilidou, Di Iulio, Abderrahim, Farriol, Kubura (Artakainou, Lamprousi, Fakopoulidou, Kalantatze, Lavda)

Setler: 25-13, 20-25, 22-25, 25-9, 15-8

Süre: 103 dakika (19, 25, 28, 18, 13)

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