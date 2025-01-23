Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yendi.
Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 3-0 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera Chieri 76 oldu.
Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 3-0 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera Chieri 76 oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mark Jan Winstra (Fransa), George Gradinaru (Romanya)
Galatasaray Daikin: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Kalandadze, Bihter Dumanoğlu)
Olympiakos: Nizetich, Emmanouilidou, Di Iulio, Abderrahim, Farriol, Kubura (Artakainou, Lamprousi, Fakopoulidou, Kalantatze, Lavda)
Setler: 25-13, 20-25, 22-25, 25-9, 15-8
Süre: 103 dakika (19, 25, 28, 18, 13)
Hakemler: Mark Jan Winstra (Fransa), George Gradinaru (Romanya)
Galatasaray Daikin: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Kalandadze, Bihter Dumanoğlu)
Olympiakos: Nizetich, Emmanouilidou, Di Iulio, Abderrahim, Farriol, Kubura (Artakainou, Lamprousi, Fakopoulidou, Kalantatze, Lavda)
Setler: 25-13, 20-25, 22-25, 25-9, 15-8
Süre: 103 dakika (19, 25, 28, 18, 13)