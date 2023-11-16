Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda tur peşinde!

Ülkemizi CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son 16 turu rövanş maçında Finlandiya'nın Hameenlinna LR takımını konuk edecek.



Galatasaray Daikin - Hameenlinna LR mücadelesi, 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



İlk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimizin turu geçmesi için rövanş karşılaşmasında alacağı her türlü galibiyet ve kazanacağı en az iki set yeterli olacak.





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