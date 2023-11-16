Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda tur peşinde!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son 16 turu rövanş maçında Finlandiya'nın Hameenlinna LR takımıyla karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda tur peşinde!
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16 Kasım 2023 09:41
Son güncelleme 16 Kasım 2023 09:47
Ülkemizi CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son 16 turu rövanş maçında Finlandiya'nın Hameenlinna LR takımını konuk edecek.

Galatasaray Daikin - Hameenlinna LR mücadelesi, 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

İlk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimizin turu geçmesi için rövanş karşılaşmasında alacağı her türlü galibiyet ve kazanacağı en az iki set yeterli olacak.

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