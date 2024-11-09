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Galatasaray Daikin, 3 maçtır galip gelemiyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin, 3 maçtır galip gelemiyor
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09 Kasım 2024 18:59
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Salonunda oynanan mücadelede Sarı Kırmızılı ekip sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Daikin, son 3 maçtır galip gelemiyor.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)

Setler: 29-27, 24-26, 23-25, 25-16, 15-11

Süre: 143 dakika (37, 31, 31, 25, 19)

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