Galatasaray'da zorlu viraj! Lazio sonrası kritik maçlar...

Galatasaray'ı Lazio deplasmanının ardından ligde güçlü rakiplerle karşılaşacağı bir fikstür bekliyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da zorlu viraj! Lazio sonrası kritik maçlar...
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07 Aralık 2021 08:56
Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lazio deplasmanında sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Galatasaray'ı İtalya dönüşü ligde zorlu bir periyot bekliyor.

Avrupa'da grubu lider tamamlayıp mart ortasına kadar nefes alma fırsatı yakalamak isteyen sarı kırmızılılar ligde de ilk yarıyı 4'te 4 ile tamamlamanın planlarını yapıyor.

HEDEF 4'TE 4 AMA...

Roma'da perşembe günü saat 23.00'te oynanacak maçın ardından sarı kırmızılılar, son 2 maçını kazanan zorlu Sivas deplasmanına çıkacak. Ligde son 3 haftanın programı henüz açıklanmazken ilk yarı 27 Aralık'ta sona ereceğinden tüm takımlar 1 haftada 3 maça çıkacak.

Sarı kırmızılar bu periyoda sahasında Emre Belözoğlu ile yükselişte olan Başakşehir maçıyla başlayacak. Sonra hafta içi Adana'ya gidecek, kapanışı da sahasında Antalyaspor maçıyla yapacak. 


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