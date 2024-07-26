Galatasaray'da Ziyech ve Zaha fırtınası!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha sevinci yaşanıyor. İki yıldız da antrenmanlar ve hazırlık maçlarındaki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ziyech ve Zaha fırtınası!
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26 Temmuz 2024 09:38
Galatasaray'da Lecce ile oynanan hazırlık maçında şık bir gole imza atan Hakim Ziyech, yeni sezon öncesi heyecan yaratmayı başardı.

Okan Buruk, Faslı yıldız için, "Son maçta çok iyiydi. Ama bizi daha çok sevindiren, onun savunmaya da yardım edip sorumluluk almasıydı" yorumunu yaptı.

Galatasaray'da artık daha mutlu olduğunu ve bunu sahada da göstereceğini açıklayan Wilfried Zaha da dediğini yaptı, eski günlerini aratmayan bir golle Lecce ağlarını havalandırdı. Fildişi Sahilli yıldız, bu sezon sol kanatta Buruk'un vazgeçilmez ismi olmaya hazırlanıyor.





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