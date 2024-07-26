Galatasaray'da Ziyech ve Zaha fırtınası!

Galatasaray'da Lecce ile oynanan hazırlık maçında şık bir gole imza atan Hakim Ziyech, yeni sezon öncesi heyecan yaratmayı başardı.
Okan Buruk, Faslı yıldız için, "Son maçta çok iyiydi. Ama bizi daha çok sevindiren, onun savunmaya da yardım edip sorumluluk almasıydı" yorumunu yaptı.
Galatasaray'da artık daha mutlu olduğunu ve bunu sahada da göstereceğini açıklayan Wilfried Zaha da dediğini yaptı, eski günlerini aratmayan bir golle Lecce ağlarını havalandırdı. Fildişi Sahilli yıldız, bu sezon sol kanatta Buruk'un vazgeçilmez ismi olmaya hazırlanıyor.
Okan Buruk, Faslı yıldız için, "Son maçta çok iyiydi. Ama bizi daha çok sevindiren, onun savunmaya da yardım edip sorumluluk almasıydı" yorumunu yaptı.
Galatasaray'da artık daha mutlu olduğunu ve bunu sahada da göstereceğini açıklayan Wilfried Zaha da dediğini yaptı, eski günlerini aratmayan bir golle Lecce ağlarını havalandırdı. Fildişi Sahilli yıldız, bu sezon sol kanatta Buruk'un vazgeçilmez ismi olmaya hazırlanıyor.