Galatasaray'da Ziyech ile görüşmeler tıkandı!

Galatasaray'da Hakim Ziyech artık yol ayrımında. Teknik direktör Okan Buruk'un başka takımlarla görüşmesi için izin verdiklerini söylediği Faslı yıldızla bir yandan fesih görüşmeleri de yapılıyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Mevcut maaşı nedeniyle Avrupa içinden teklif alması çok zor olan Ziyech'le yolları fesih yöntemiyle ayırmayı da ihtimaller dahilinde düşünen yönetimin yıldız futbolcunun menajeriyle görüştü.
GÖRÜŞMELER TIKANDI
Galatasaray'ın 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'e 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Hakim Ziyech, opsiyonuyla birlikte toplam alacağı 5.5 milyon euro'yu istiyor.
Bu gelişme sonrası Galatasaray ile Hakim Ziyech arasındaki görüşmeler tıkandı.
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Mevcut maaşı nedeniyle Avrupa içinden teklif alması çok zor olan Ziyech'le yolları fesih yöntemiyle ayırmayı da ihtimaller dahilinde düşünen yönetimin yıldız futbolcunun menajeriyle görüştü.
GÖRÜŞMELER TIKANDI
Galatasaray'ın 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'e 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Hakim Ziyech, opsiyonuyla birlikte toplam alacağı 5.5 milyon euro'yu istiyor.
Bu gelişme sonrası Galatasaray ile Hakim Ziyech arasındaki görüşmeler tıkandı.
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.