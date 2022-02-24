Galatasaray'da zirveden 4 kritik karar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sportif direktör Pasquale Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent görüştü. Öncelikle bu sezonun en iyi yerde, en doğru puanda bitirilmesi ve Avrupa'da en azından bir tur atlamak için yapılması gerekenler masaya yatırıldı, ardından gelecek sezonun planlaması yapıldı.



Başkan Burak Elmas neler istediğini, bütçenin ne kadar olduğundan bahsetti. Teknik direktör Torrent nasıl bir oyun oynatmayı düşündüğünü, bu oyun için nelere ihtiyacı olduğunu anlattı. Sportif direktör Sensibile de bütçe içinde kalmak şartıyla nasıl bir takım oluşturacağı konusunda bazı açıklamalarda bulundu.



TRANSFER STRATEJİSİ DEĞİŞTİ



Yapılan üçlü görüşmede bazı konularda fikir birliğine varılırken genç isimlerden beklenen verim alınamadığı belirtilerek gelecek sezon dengeli bir kadro kurulması kararı alındı.



İşte toplantıdan çıkan bazı kararlar:



-Gelecek yıl beraber olacağız. Ayrılık olmayacak.

-Elimizdeki sınırlı bütçeyle başarıyı yakalamak için sıkı çalışacağız.

-Avrupa'da iyi, ligde kötüydük. Gelecek sezon benzeri bir durum kabul edilemez.

-Sadece genç oyuncularla yola çıkılamaz. Denge kurulmalı.





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