Galatasaray'da Zaniolo'nun transferinde tek pürüz!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ayrılığı için artık gün sayılıyor. Ülkesine dönmeye hazırlanan İtalyan yıldız için transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindi.
AYRILIĞINA İLİŞKİN KONUŞMUŞTU
Aslan'ın 24 yaşındaki futbolcusu Nicolo Zaniolo, ayrılık kararını net şekilde açıklamıştı. İtalyan basınına konuşan yıldız oyuncu; ülkesine geri dönmek istediğini belirterek, "Atalanta mı Fiorentina mı bilmiyorum. Sadece ülkeme geri dönmek istiyorum. Bunu menajerime de söyledim. Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, bu konuda gayet iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.
ATALANTA GÖRÜŞMELERİNDE SON AŞAMA
"Ülkeme geri dönmek istiyorum" diyen Zaniolo'ya yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.
Atalanta, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro kiralama artı 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklif etti. İki takım, bu teklif ekseninde bir anlaşma noktasına gelmiş olsa da transferin bitmesi adına Galatasaray'ın net bir talebinin karşılanması gerekiyor.
TEK PÜRÜZ OPSİYON!
Galatasaray, Atalanta'nın teklifinde yer alan opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. İki kulüp arasındaki tek pürüz bu. Opsiyon krizi de çözüldüğünde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
AYRILIĞINA İLİŞKİN KONUŞMUŞTU
Aslan'ın 24 yaşındaki futbolcusu Nicolo Zaniolo, ayrılık kararını net şekilde açıklamıştı. İtalyan basınına konuşan yıldız oyuncu; ülkesine geri dönmek istediğini belirterek, "Atalanta mı Fiorentina mı bilmiyorum. Sadece ülkeme geri dönmek istiyorum. Bunu menajerime de söyledim. Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, bu konuda gayet iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.
ATALANTA GÖRÜŞMELERİNDE SON AŞAMA
"Ülkeme geri dönmek istiyorum" diyen Zaniolo'ya yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.
Atalanta, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro kiralama artı 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklif etti. İki takım, bu teklif ekseninde bir anlaşma noktasına gelmiş olsa da transferin bitmesi adına Galatasaray'ın net bir talebinin karşılanması gerekiyor.
TEK PÜRÜZ OPSİYON!
Galatasaray, Atalanta'nın teklifinde yer alan opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. İki kulüp arasındaki tek pürüz bu. Opsiyon krizi de çözüldüğünde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.