Galatasaray'da Zaniolo'nun son durumu belli oldu!

Kasığında sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen idmanında da yer almadı.
Bu doğrultuda İtalyan hücum oyuncusunun, salı günü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpja Ljubljana ile oynanacak mücadelede yer almayacağı belirtildi.
Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı öne sürülen 24 yaşındaki futbolcunun, rövanşa yetiştirilmesi için de yoğun bir çaba sarf edildiği bilgisine ulaşıldı.
Bu doğrultuda İtalyan hücum oyuncusunun, salı günü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpja Ljubljana ile oynanacak mücadelede yer almayacağı belirtildi.
Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı öne sürülen 24 yaşındaki futbolcunun, rövanşa yetiştirilmesi için de yoğun bir çaba sarf edildiği bilgisine ulaşıldı.