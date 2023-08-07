Galatasaray'da Zaniolo'nun son durumu belli oldu!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle iç sahadaki Zalgiris maçında forma giyemeyen Nicolo Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana deplasmanında da oynayamayacağı belirtildi.

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Galatasaray'da Zaniolo'nun son durumu belli oldu!
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07 Ağustos 2023 09:41
Kasığında sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen idmanında da yer almadı.

Bu doğrultuda İtalyan hücum oyuncusunun, salı günü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpja Ljubljana ile oynanacak mücadelede yer almayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı öne sürülen 24 yaşındaki futbolcunun, rövanşa yetiştirilmesi için de yoğun bir çaba sarf edildiği bilgisine ulaşıldı.

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